Ольга Орлова опубликовала видео из клиники. Популярная певица, ведущая скандально известного реалити-шоу Дом-2 сообщила об операции по стерилизации.

Ольга Орлова опубликовала видео из клиники. Популярная певица, ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила об операции по стерилизации.Певица Ольга Орлова является одной из самых закрытых публичных личностей в отечественном шоу-бизнесе. О том, что происходит в ее личной жизни, артистка предпочитает не рассказывать. Доподлинно известно одно: в 2000 году она покинула группу "Блестящие", когда забеременела от бизнесмена Александра Карманова. Вскоре она подарила ему сына Артема, влюбленные поженились, но спустя три года оформили развод.Сейчас наследнику Ольги Орловой уже 17 лет, однако, по словам артистки, он не является ее единственной любовью. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" утверждает, что у нее есть любимый мужчина, но предпочитает его не "светить". А вот любовь к животным Ольга не стесняется демонстрировать. У Орловой целых четыре собаки, причем три из них взяты из приюта.Артистка обожает нянчиться со своими четвероногими питомцами, даже разрешает им забираться к себе в кровать. А на днях одной из собак потребовалась операция. Об этом сообщила Ольга Орлова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ведущая решила стерилизовать одного из своих подопечных."Оставила своего пугливого волчонка на операции по стерилизации. Буду с волнением ждать окончания) Огромное спасибо врачам за разрешение быть рядом с ней, пока не уйдет в наркоз. Луфи очень пуглива, жутко стрессует из-за всего на свете, нервничает так, что поднимается температура, хотя дома смелее смелых))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)," – рассказала звезда "Дома-2", выложив фотографию с дворнягой.К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Позднее телеведущая опубликовала видео, сделанное после операции. На нем артистку запечатлели с явно напуганной собакой, по всей видимости, только пришедшей в себя после наркоза. "Ну вот))) забрала малышку))) Спасибо всем, кто волновался 🙏🏼 , уже все позади 😇 Будем восстанавливаться! ❤" – оптимистично заявила .Судя по видео, дворняга весьма внушительных размеров. Однако это обстоятельство не помешало осторожно взять ее на руки и отнести в припаркованный возле дверей клиники автомобиль.