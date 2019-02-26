Телеведущая рассказала, о
чем мечтает ее сын от футболиста Андрея Аршавина. По словам Юлии Барановской,
шестилетний Арсений хочет стать президентом.
Телеведущая рассказала, о
чем мечтает ее сын от футболиста Андрея Аршавина. По словам Юлии Барановской,
шестилетний Арсений хочет стать президентом.
Мальчик имеет далеко идущие планы. Наследник Аршавина и Барановской преуспевает
в спорте, как папа, и на телевидении, как мама.
"Арсений, конечно, хочет стать футболистом, когда вырастет. Или
президентом. У него есть и третий вариант на примете, но пусть это останется
интригой", – цитирует Юлию Барановскую телеканал "Супер". К слову, именно здесь
наследник Аршавина и телезвезды попробовал себя на съемках программы "Прогнозик
погодки".
Так что разносторонний Арсений может пойти по стопам папы или мамы, а может
и вовсе стать главой государства, как Владимир Путин. Отметим, что "Прогнозик
погодки" на канале также вели дети звездных родителей Владимира Левкина, Олега
Верещагина и Дмитрия Диброва.
Ранее Андрей Аршавин
опубликовал новые фото и видео со встречи с детьми от . В
ролике скандально известный футболист строит рожи и показывает язык младшему
сыну Арсению.
Как писали "Дни.ру", комментируя
воссоединение футболиста с детьми, его бывшая возлюбленная дала
понять, что лично к ней это не относится. "Мы родители троих прекрасных детей.
Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – заявила телеведущая.