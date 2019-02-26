Телеведущая рассказала, о чем мечтает ее сын от футболиста Андрея Аршавина. По словам Юлии Барановской, шестилетний Арсений хочет стать президентом.

Телеведущая рассказала, очем мечтает ее сын от футболиста Андрея Аршавина. По словам Юлии Барановской,шестилетний Арсений хочет стать президентом.Мальчик имеет далеко идущие планы. Наследник Аршавина и Барановской преуспеваетв спорте, как папа, и на телевидении, как мама."Арсений, конечно, хочет стать футболистом, когда вырастет. Илипрезидентом. У него есть и третий вариант на примете, но пусть это останетсяинтригой", – цитирует Юлию Барановскую телеканал "Супер". К слову, именно здесьнаследник Аршавина и телезвезды попробовал себя на съемках программы "Прогнозикпогодки".Так что разносторонний Арсений может пойти по стопам папы или мамы, а можети вовсе стать главой государства, как Владимир Путин. Отметим, что "Прогнозикпогодки" на канале также вели дети звездных родителей Владимира Левкина, ОлегаВерещагина и Дмитрия Диброва.Ранее Андрей Аршавинопубликовал новые фото и видео со встречи с детьми от . Вролике скандально известный футболист строит рожи и показывает язык младшемусыну Арсению.Как писали "Дни.ру", комментируявоссоединение футболиста с детьми, его бывшая возлюбленная далапонять, что лично к ней это не относится. "Мы родители троих прекрасных детей.Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – заявила телеведущая.