Один из самых известных пианистов России Лука Сафронов-Затравкин вернулся из Магнитогорска, где дал благотворительный концерт в память о жертвах страшной трагедии, случившейся в конце прошлого года.

Один из самых известных пианистов России Лука Сафронов-Затравкин вернулся из Магнитогорска, где дал благотворительный концерт в память о жертвах страшной трагедии, случившейся в конце прошлого года.Уже равно утром Луку обнаружили на месте взрыва местные жители. "Я чувствовал необходимым возложить цветы, поэтому пришел к месту трагедии, – пояснил музыкант. – Среди детских игрушек и цветов на импровизированном мемориале я заметил православную икону. Оказалось, ее нашли, когда убирали завалы. Эта икона одного из жителей подъезда, который чудом смог спастись"."Работы по устранению последствий взрыва ведутся до сих пор, – отметил Лука. – Завалы убрали, но до сих пор опасно находиться".Стоит заметить, что сын художника Никаса Сафрононова сразу откликнулся на просьбу Управления культуры и приехал поддержать пострадавших, семьи погибшие, работников аварийных служб, которые работали на месте трагедии. Причем билеты на концерт знаменитого пианиста им раздавали бесплатно: такого было желание самого музыканта. Он сам, кстати, оплатил свой проезд в город и проживание."Концерт получился очень душевным. После него подходили люди. Одна девушка рассказала, как спала на кухне, а муж с ребенком на диване. В момент взрыва диван зацепился за бетонную плиту. И мужчина смог подтянуть себя вместе с ребенком и спастись", – цитирует Луку Сафронова-Затравкина портал .Напомним, взрыв бытового газа в доме 164/2 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел ночью 31 декабря 2018 года В результате несчастья 39 человек погибли. 25 февраля 2019 года был досрочно завершен демонтаж рухнувшего и соседних с ним подъездов.