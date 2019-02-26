Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа. Такое заявление сделала лидер украинской партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа.Такое заявление сделала лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает РИА Новости."Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? На Украину все пять лет идет газ российского происхождения", — утверждает она.Политик заявила, что нынешние власти придумали схемы для маскировки российского газа."…по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем. Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной".При этом кандидат в президенты заявила, что снизит цену на газ в два раза, если победит на выборах в марте, или уйдет из политики.В начале февраля на Юлию Тимошенко в эфире украинского канала вылили 20 минут компромата. Как она в конце 90-х перепродавала российский газ и могла быть причастна к заказным убийствам. Теперь Тимошенко угрожает Порошенко убийством политическим.А 16 февраля кандидат в президенты Украины от партии "Основа" Сергей Тарута заявил, что Украина в состоянии поставлять газ в Европейский союз вместо России. На своей странице в Facebook он написал, что в газовом вопросе Украина может перестать быть проблемой для Европы, а стать решением. Также депутат предложил нарастить добычу собственного газа.Тарута высказал мнение, что США и Евросоюз рассматривают проект "Северный поток – 2" с разных сторон. Вашингтон видит в строительстве газопровода угрозу для безопасности, а ЕС – экономическую выгоду.