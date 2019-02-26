Главный тренер омского Авангарда Боб Хартли прокомментировал разгром действующего обладателя Кубка Гагарина в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. По мнению канадского специалиста, его команде повезло, что за соперника не смог выступить Данис Зарипов.

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал разгром действующего обладателя Кубка Гагарина в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. По мнению канадского специалиста, его команде повезло, что за соперника не смог выступить Данис Зарипов."Против действующего чемпиона мы сыграли отлично. Даже учитывая счет 6:0, Бобков великолепно спасал", – цитирует Хартли "Спорт-экспресс".Также он высказался по поводу отсутствия в составе соперника самого титулованного хоккеиста КХЛ Даниса Зарипова. "Нам повезло, что Зарипов был травмирован на первый матч. Любая команда мечтает иметь в обойме такого отличного ветерана", – заявил наставник омичей.Напомним, что "Авангард" разгромил "Ак Барс" со счетом 6:0 в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф.