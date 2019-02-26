Согласно данным некоторых СМИ, Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа Владислава Радимова, требуя с него алименты. Певица опровергла эту информацию, однако заявление есть на сайте судебных приставов.

Согласно данным некоторых СМИ, Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа Владислава Радимова, требуя с него алименты. Певица опровергла эту информацию, однако заявление есть на сайте судебных приставов.Семейная жизнь и последующее расставание певицы Татьяны Булановой и футболиста Владислава Радимова со стороны казались идеальными. Не было никаких скандальных признаний, обоюдных обвинений, внебрачных детей и тестов ДНК, которые в последнее время так полюбили телевизионщики. Наоборот, после развода Владимлав Радимов и Татьяна Буланова остались жить вместе, чтобы совместно воспитывать сына Никиту.Но тут грянул гром. Согласно некоторым данным, певица подала в суд на футболиста. "Фонтанка" заявила, что якобы Татьяна Буланова обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района с заявлением о взыскании алиментов с Владислава Радимова. Более того, по вынесенному приказу приставы 21 февраля возбудили исполнительное производство.Однако Татьяна Буланова опровергла эту информацию. По ее словам, она не подавала в суд. Обычно крайне интеллигентная исполнительница на сей раз не сдержала эмоций. "Я не понимаю, какая *** это сделала? Меня трясет второй день. Вся эта история – *** полная. Простите, других слов нет. Это какой-то бред! Это все неправда! Не понятно только, кому это пришло в голову", – цитирует возмущенную Татьяну Буланову .Певица объяснила, что у них в отношениях с Владиславом Радимовым нет никакой напряженности, чтобы можно было отправляться в суд. "У нас с Владиславом нормальные отношения, мы не конфликтуем. Я не держу на него никакого зла и благодарная за те годы, которые мы прожили вместе", – уверила общественность .Но, самое интересное, что на сайте судебных приставов действительно появился документ на имя . Судебный приказ от 11.02.2019 № 2-132/2019-11. Однако там не проставлена сумма, как, впрочем, и нет оснований полагать, что этот приказ имеет отношения к взысканию алиментов. Это может быть все что угодно – от штрафа ГИБДД до просроченного кредита.