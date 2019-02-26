Трудности, с которыми сталкивается местное самоуправление, будут в центре внимания Совета Федерации весной. Об этом заявил член верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак на дискуссионной площадке Открытый диалог Всероссийского Совета местного самоуправления в Абакане.

Трудности, с которыми сталкивается местное самоуправление, будут в центре внимания Совета Федерации весной. Об этом заявил член верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на дискуссионной площадке "Открытый диалог" Всероссийского Совета местного самоуправления в Абакане.Активное участие граждан в решении проблем местногосамоуправления Турчак назвал основой эффективной работы всех уровней власти. Оннапомнил, что на прошлой неделе такой формат прошел в Хабаровске, началасьработа по решению актуальных проблем.Те вопросы, которые поднимают участники ВсероссийскогоСовета местного самоуправления (ВСМС), будут рассмотрены весной в ходеочередного совета по местному самоуправлению в верхней палате парламента.Не менее важный вопрос – объединение бюджетов муниципальныхобразований. Турчак уверен, что это поможет решить проблемы бюджетногодефицита. "Здесь есть и "за" и "против". Мы готовы эту тему донастраивать", -сказал секретарь генсовета "Единой России".Кроме того, Турчак выделил проблему декларирования доходовдля депутатов поселенческого уровня. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда, кпримеру, идущий в местное самоуправление сельский учитель вынужден собиратьцелые тома и отчитываться по годовой декларации. "Законопроект уже готов,и мы сделаем все, чтобы в весеннюю сессию он был принят", – сказалпарламентарий.По его словам, перед муниципалитетами стоят серьезныезадачи. Одна из них – формирование комфортной городской среды. Так, в Хакасии врамках партийного проекта "ЕР" "Городская среда" в текущемгоду выделено 165 миллионов рублей на благоустройство общественных пространстви дворов."Консолидированнымиусилиями партия, Госдума, Совет Федерации на 2019 год действующий порядокраспределения федеральных субсидий сохранен в полном объеме", – отметилТурчак. Теперь стоит задача, чтобы он сохранился на 2020-2021 годы.Первый межрегиональный форум Всероссийского Совета местногосамоуправления прошел несколько дней назад в Хабаровске. Мероприятие открылосерию форумов, которые помогут собрать проблематику с мест.Напомним, на прошлой неделе Андрей Турчак назвал датупраймериз "Единой России". Предварительное голосование в партиипройдет 26 мая. Выдвижение кандидатов продлится до конца апреля.