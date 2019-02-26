Трудности, с которыми сталкивается местное самоуправление, будут в центре внимания Совета Федерации весной. Об этом заявил член верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак на дискуссионной площадке Открытый диалог Всероссийского Совета местного самоуправления в Абакане.
Трудности, с которыми сталкивается местное самоуправление, будут в центре внимания Совета Федерации весной. Об этом заявил член верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на дискуссионной площадке "Открытый диалог" Всероссийского Совета местного самоуправления в Абакане.
Активное участие граждан в решении проблем местного
самоуправления Турчак назвал основой эффективной работы всех уровней власти. Он
напомнил, что на прошлой неделе такой формат прошел в Хабаровске, началась
работа по решению актуальных проблем.
Те вопросы, которые поднимают участники Всероссийского
Совета местного самоуправления (ВСМС), будут рассмотрены весной в ходе
очередного совета по местному самоуправлению в верхней палате парламента.
Не менее важный вопрос – объединение бюджетов муниципальных
образований. Турчак уверен, что это поможет решить проблемы бюджетного
дефицита. "Здесь есть и "за" и "против". Мы готовы эту тему донастраивать", -
сказал секретарь генсовета "Единой России".
Кроме того, Турчак выделил проблему декларирования доходов
для депутатов поселенческого уровня. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда, к
примеру, идущий в местное самоуправление сельский учитель вынужден собирать
целые тома и отчитываться по годовой декларации. "Законопроект уже готов,
и мы сделаем все, чтобы в весеннюю сессию он был принят", – сказал
парламентарий.
По его словам, перед муниципалитетами стоят серьезные
задачи. Одна из них – формирование комфортной городской среды. Так, в Хакасии в
рамках партийного проекта "ЕР" "Городская среда" в текущем
году выделено 165 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств
и дворов.
"Консолидированными
усилиями партия, Госдума, Совет Федерации на 2019 год действующий порядок
распределения федеральных субсидий сохранен в полном объеме", – отметил
Турчак. Теперь стоит задача, чтобы он сохранился на 2020-2021 годы.
Первый межрегиональный форум Всероссийского Совета местного
самоуправления прошел несколько дней назад в Хабаровске. Мероприятие открыло
серию форумов, которые помогут собрать проблематику с мест.
Напомним, на прошлой неделе Андрей Турчак назвал дату
праймериз "Единой России". Предварительное голосование в партии
пройдет 26 мая. Выдвижение кандидатов продлится до конца апреля.