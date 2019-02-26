Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности и получают право на денежное вознаграждение.

В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в регионе продолжают проводиться профилактические мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящихся огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на возмездной основе.Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия и боеприпасов граждане могут в любое территориальное подразделение УМВД России по Владимирской области или в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.За каждую сданную единицу оружия и боеприпасов в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 21 ноября 2012 года № 1295 «О выплате единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» установлена плата в следующих размерах:за автоматы, пулеметы, снайперские винтовки – 5000 рублей;за огнестрельное нарезное длинноствольное оружие - 2500 рублей;за штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) - 2000 рублей;за самодельное нарезное огнестрельное оружие или подвергшееся переделке под огнестрельное - 1500 рублей;за газовое оружие - 700 рублей;за один патрон к нарезному оружию калибра более 7 мм - 12 рублей и т.д.УМВД России по Владимирской области напоминает, что незаконный оборот оружия является уголовно наказуемым деянием. За 12 месяцев 2018 года органами внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 165 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (статьи 222 – 226 УК РФ), направлено в суд 130 уголовных дел данной категории.За истекший год сотрудниками органов внутренних дел тридцать третьего региона из незаконного оборота изъято свыше 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе более 120 единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного, 30 единиц самодельного огнестрельного оружия, 25 пистолетов, около 5000 единиц боеприпасов.В соответствии с санкцией ч.1 ст.222 УК РФ за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.УМВД России по Владимирской области напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия и боеприпасов.