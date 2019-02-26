Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 стати 159 УК РФ...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 23-летнего жителя Москвы, подозреваемого в хищении крупной денежной суммы путем мошенничества», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Подмосковья, который сообщил, что в помещении одного из банков в Руновском переулке передал малознакомому молодому человеку 2 980 000 рублей для обмена их на иностранную валюту по выгодному курсу. Но, получив деньги, тот скрылся», - рассказала Ирина Волк.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 стати 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из хостелов в районе Павелецкого вокзала.Установлено, что 23-летний житель столицы пообещал потерпевшему обменять денежные средства через своего знакомого, якобы работающего в кредитной организации. А после передачи ему наличных вышел через другую дверь здания.В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк