В руководстве Facebook заявили, что решили разрешить возобновить работу нескольким страницам, связанным с RT, обязав их соблюдать условия, которые не являются обязательными для других страниц.По данным телеканала CNN, условием для разблокировки проектов стало обязательство их администраторов опубликовать информацию об их управлении и финансировании​​​, сообщает РИА Новости.В CNN подчеркивают, что у Facebook нет правила, согласно которому в описании страницы обязательно должна присутствовать информация о том, кто именно стоит за ее созданием. Таким образом, решение, о котором идёт речь в данном случае, касается именно страниц, связанных с RT.В то же время представитель Facebook отметил, что руководство соцсети и в некоторых других случаях отныне будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.18 февраля главред RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью одного из проектов телеканала Russia Today "In the Now", а также связанных с ним страницах Soapbox, Waste-Ed и Backthen. По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением "русского вмешательства".В США ролики от In the Now и не могли понравится. В яркой, хлесткой манере ведущие программы рассказывали о том, о чем за океаном любят молчать: разруха в Ливии после ударов НАТО, помощь террористам в Сирии, вмешательства в дела Венесуэлы.Логотипу программы In the Now привыкло доверять огромное количество зрителей. Одних только подписчиков у канала было 4 миллиона, а просмотров 2,5 миллиарда. В сюжете CNN прямо говорилось: программа настолько качественная, что миллениалов, то поколение, которое все узнает из интернета, от просмотра не оторвать. И тут же фактически был сделан донос: мол, посмотрите, кому принадлежит канал."Эта компания принадлежит Ruptly, а через нее RT, которую в докладе Национальной разведки называют "Российской машиной пропаганды", — заявили тогда на CNN.