По предварительным данным, у молодого человека обнаружили признаки переохлаждения и следы укусов животного

По предварительным данным, у молодого человека обнаружили признаки переохлаждения и следы укусов животногоВо Владимире произошла трагедия, в которой предстоит разобраться следователям. Ранним утром 26 февраля в СледКом поступило сообщение о смерти мужчины, которого нашли в гаражах в Добром.Местный житель, выезжая из своего гаража, заметил человека, которому требовалась медпомощь. Он вызвал «скорую помощь», пострадавшего поместили в реамобиль, попытались привести в чувства, однако спасти жизнь мужчины не получилось.По предварительным данным, у молодого человека, которому на вид около 24 лет, обнаружили признаки переохлаждения и следы укусов животного.Личность пострадавшего и обстоятельства, приведшие к его смерти, устанавливаются.