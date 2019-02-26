Мероприятие прошло в рамках Единого дня профилактики.

На территории Гороховецкого района прошел Единый день профилактики, в рамках которого сотрудники полиции совместно с членами ДНД «По обеспечению безопасности дорожного движения в МО Гороховецкий район» и ребятами волонтерского движения «Добровольцы» провели совместное мероприятие.На улицах города правоохранители и добровольцы провели профилактические беседы с водителями и пешеходам. Ключевыми темами бесед стало напоминание гражданам о важности строгого соблюдения правил дорожного движения и необходимости проявлять внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.Правоохранители рассказали о наиболее популярных методах мошенничества и напомнили номера телефонов дежурных частей полиции.Вместе с полицейскими добровольцы и волонтеры вручили всем участникам акции памятки, напоминающие о ключевых правилах безопасности для детей-пассажиров.