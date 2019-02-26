Авария с участием более 70 автомобилей произошла в понедельник на востоке Канады, несколько человек получили ранения.

Авария с участием более 70 автомобилей произошла в понедельник на востоке Канады, несколько человек получили ранения.По данным местного телевидения, ДТП произошло на скоростном шоссе в восточной провинции Онтарио. Участниками аварии также стали несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу 500 литров дизельного топлива. В больницу были доставлены десять человек, их жизни вне опасности, сообщает РИА Новости.Причиной аварии стали погодные условия — сильный снегопад.Это не первое подобное ЧП в результате суровой погоды. Месяц назад, 28 января, в провинции Квебек из-за метели столкнулись около 50 транспортных средств.