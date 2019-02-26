Водитель совершил резкое движение, из-за чего женщина упала

Водитель совершил резкое движение, из-за чего женщина упалаВ Коврове на улице Комсомольская недалеко от дома № 66 произошло ДТП с участием общественного транспорта. Троллейбус, за рулем которого сидел 38-летний водитель, совершил резкое движение на остановке «Улица Кирова».Как сообщают наши , в происшествии пострадала 78-летняя пенсионерка. В результате манёвра пассажирка упала и получила несколько травм - вывих правого плеча и рваную рану надбровной дуги.