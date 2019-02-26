Оперативники задержали 41-летнюю москвичку, которая систематически предоставляла свою квартиру на улице Крылатской улице наркозависимым лицам для употребления наркотических средств...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали жительницу района по подозрению в предоставлении своей квартиры за денежное вознаграждение наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 41-летнюю москвичку, которая систематически предоставляла свою квартиру на улице Крылатской улице наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, различные пузырьки и ложки, шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93