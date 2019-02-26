Число рабочих мест вырастет до 275

Число рабочих мест вырастет до 275Инвестор планирует годах вложить 2,2 млрд рублей в модернизацию свинокомлпекса «Владимирское» в Лесном. Это поможет увеличить производственную мощность до 22 тысяч тонн свинины. Число рабочих мест вырастет до 275.Администрация Владимирской области в свою очередь поможет обеспечением производства необходимой инфраструктурой, электро-, водо- и газоснабжением.На предприятии строго следят за выполнением экологических требований. Свиней содержат в чистоте и кормят только высококачественными кормами. Во всех производственных помещениях установили климат-контроль.Основные потребители высококачественной, экологически чистой продукции «Владимирского» - жители Владимирской, Ивановской, Московской, Рязанской и Ярославской областей.