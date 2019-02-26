Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве. Их с различными травмами отправили в больницы.

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве. Их с различными травмами отправили в больницы.Инцидент произошел накануне поздно вечером на проспекте Андропова. Водитель легкового автомобиля при выполнении резкого маневра столкнулся с автобусом, который после удара отбросило в столб и превратило в груду металла.Кто был за рулем машины, пока неизвестно. Однако СМИ сообщают, что за автомобилем числится как минимум 10 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.