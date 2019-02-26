Липовый документ обнаружили полицейские

Липовый документ обнаружили полицейскиеМуромский городской суд вынес приговор гражданке Украине. Ее признали виновной в подделке документов.В январе прошлого года у женщины истекал срок временного пребывания на территории России. Однако она не хотела уезжать, поэтому решила подделать миграционную карту.Злоумышленница обратилась к неустановленному лицу, которое передало ей подложную миграционную карту. В неё женщина внесла свои данные и осталась во Владимирской области. Однако правоохранители обнаружили подделку.В итоге за свое деяние женщина должно будет выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.