В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные делаСразу несколько жителей Петушинского района нарушили миграционное законодательство, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сентябре прошлого года 40-летняя женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции 13 уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья, указав, что жить они будут в ее квартире.35-летняя жительница деревни Леоново направила 2 уведомления о прибытии иностранцев с указанием места их проживания в своем доме, а 41-летний ранее судимый безработный житель деревни Киржач направил одно уведомление.Однако никто из них и не собирался предоставлять жилье мигрантам. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им может грозить и крупный штраф, и реальное лишение свободы.