Местные жители фиктивно поставили на миграционный учет 16 иностранных граждан.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Петушинскому району выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства.Установлено, в сентябре 2018 года 40-летняя жительница города Петушки направила в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности тринадцать уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире.Аналогичным образом 35-летняя жительница деревни Леоново в октябре 2018 года направила в территориальный отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме, а 41-летний ранее судимый безработный житель деревни Киржач направил в территориальный отдел одно уведомление.Намерения предоставить помещения для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых не было.В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Санкцией данной статьи предусмотрено наказание, как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.