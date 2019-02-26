Музыкальный продюсер Александр Ягольник сделал неожиданное заявление. Эксперт уверен, что к победе исполнительницы Maruv на национальном отборе Украины на песенный конкурс Евровидение-2019 причастны российские спецслужбы.

Музыкальный продюсер Александр Ягольник сделал неожиданное заявление. Эксперт уверен, что к победе исполнительницы Maruv на национальном отборе Украины на песенный конкурс "Евровидение-2019" причастны российские спецслужбы.Музыкальный продюсер считает, что на самом деле симпатии большинства украинских зрителей были на стороне коллектива Yuko, однако жители страны не смогли отправить свой голос по смс из-за технических причин. По мнению Александра Ягольника, два крупных мобильных оператора страны имеют "московский капитал и московские корни" и могли специально помешать опросу."Я не люблю, когда из меня делают дурака и записывают в дураки целую страну. То, что произошло во время телефонного голосования во время национального отбора на "", – это спецоперация ФСБ, которая показала, как надо голосовать", – рассказал эксперт в интервью изданию Obozrevatel.com. Он утверждает, что подобным образом российские спецслужбы попытались в прошлом понизить рейтинг певицы Джамалы.Александр Ягольник добавил, что группа Yuko не смогла стать победителем национального отбора на "" из-за недавнего заявления вокалистки Юлии Юриной. Девушка сообщила, что является гражданкой России, но живет на Украине уже около семи лет. Певица публично пообещала отказаться от гражданства родной страны. Эксперт считает, что по этой причине "ФСБ поставила YUKO вниз турнирной таблицы" и специально создала "хайп вокруг MARUV", чтобы жители Украины ничего не заподозрили.