В городе Советске Калининградской области открыли Центр женского здоровья, третий по счету в регионе. Ранее аналогичные отделения появились в Черняховске и Калининграде.

В городе Советске Калининградской области открыли Центр женского здоровья, третий по счету в регионе. Ранее аналогичные отделения появились в Черняховске и Калининграде.Новое отделение оборудовано всей необходимой техникой, в том числе цифровым маммографом. Это позволит выявлять тяжелые заболевания на начальной стадии.Кроме жителей Советска Центр будет обслуживать население Краснознаменского и Неманского городских округов. На открытии присутствовал глава региона Антон Алиханов."В совокупности, если все три Центра женского здоровья брать, то они привели уже десятки тысяч, больше двадцати, почти даже тридцать тысяч, если мне память не изменяет, исследований. У нас в планах еще в этом году открыть на базе ЦГКБ на Летней Центр женского здоровья. Ну и пока мы на этом остановимся, будем смотреть, как они работают. В случае необходимости будем, конечно, расширять их возможности", — сказал Алиханов.