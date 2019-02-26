Житель Ярославля пытается обжаловать результаты медико-социальной экспертизы. Речь идёт о здоровье его 11-летней дочери. Несколько лет назад у девочки обнаружили редкое онкологическое заболевание, и в результате пришлось удалить один глаз. Ребёнку назначили инвалидность, но спустя время сняли. Законно ли поступили врачи?

Житель Ярославля пытается обжаловать результаты медико-социальной экспертизы. Речь идёт о здоровье его 11-летней дочери. Несколько лет назад у девочки обнаружили редкое онкологическое заболевание, и в результате пришлось удалить один глаз. Ребёнку назначили инвалидность, но спустя время сняли. Законно ли поступили врачи?Ей все легко дается, и у нее много друзей. Родители Даши сделали все, чтобы девочка не закрылась в себе и не стала изгоем. И у них это, кажется, получается, семья теперь полна оптимизма. Хотя тогда, в 2011-м, страшный диагноз показался приговором."Начали под определенным углом замечать, что глаз у дочки начинает блестеть, как у кошки. Сначала было прикольно. Мы же родители, мы полагаемся на медиков, которые ведут нас. У нас в карточке было написано "здоров", — рассказывает отец Дарьи Андрей Курацапов. Это все не пропадает, и мы задались вопросом, что же это такое происходит. Мы прошли в платном центре обследование; нам сказали, что у нас большие проблемы".Молекулярная ретинобластома – это рак глаза третьей степени. Родители лечили ребенка сначала в Москве, потом в Израиле. Терапия и операция обошлись больше, чем в полтора миллиона: чтобы справиться с болезнью, врачи вынуждены были удалить глаз. По возвращении в Россию Дашу признали инвалидом, назначили пособие. Но началась ремиссия, девочка пошла на поправку, инвалидность отменили."Парный орган. Если она ни в чем не нуждается, значит у вас все здорово", — вспоминает Андрей Курацапов.Девочка прекрасно видит одним глазом, то есть считать инвалидом ее нельзя. К такому мнению пришли в бюро медико-социальной экспертизы. При этом и "абсолютно здоровым ребенка не признали"."Наблюдали несколько лет, смотрели внимательно, но на сегодняшний день второй глаз взял на себя функцию обоих глаз. Он не страдает ни в коем случае, отличное зрение. Поэтому было принято решение, что категория "инвалид" не установлена, — говорит Ирина Лихачева, главный эксперт по медико-социальной экспертизе, врач по медико-социальной экспертизе высшей категории.Формально эксперты правы. По официально принятой в нашей стране классификации, первая группа инвалидности назначается при полной слепоте либо при остроте зрения всего лишь в четыре сотых диоптрии (это 4 процента от идеального зрения).Вторая группа – до одной десятой диоптрии (другими словами, максимум, что видит человек с таким зрением – верхнюю строчку в таблице Сивцева).Третья группа инвалидности назначается при остроте зрения до трех десятых диоптрии. То есть инвалидом в этом случае считаются те, кто видят максимум 30 процентов от идеала, или первые три ряда букв в таблице Сивцева.В нашем случае у девочки отличное зрение. И то, что у нее один глаз, по официальным документам, не является поводом для статуса "инвалид". Норма вызывает удивление даже у юристов."Ребенок с одним глазом не может полноценно обучаться, получать образование и работать в дальнейшем. Это недопустимая ситуация, — объясняет юрист в области защиты прав пациентов Жанна Алтунян. — Сравнить ребенка, который имеет два глаза, с ребенком, у которого один глаз (даже при 100-процентном зрении) – это недопустимо со стороны медико-социальной комиссии, которая пришла к таким неоднозначным выводам. Ему надо обжаловать это решение".Впрочем, даже не это волнует отца. "По поводу онкологии: ремиссия их вполне устраивает. Но лечащий врач всегда приписывает "рекомендую продлить инвалидность". На основании того, что мы нуждаемся в постоянном мониторинге".Андрей Курацапов решение будет обжаловать. В любом случае, говорит он, главное, что болезнь отступила.