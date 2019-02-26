Злоумышленница, используя удобный момент, подсмотрела пин-код от банковской карты пенсионера, после чего перевела денежные средства на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 26-летнюю жительницу Московской области по подозрению в краже денежных средств с банковской карты пенсионера.В полицию обратился 89-летний мужчина, проживающий в Боровском проезде. Он сообщил, что с его банковской карты пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя жительница Московской области, которая работала у пенсионера сиделкой.Установлено, что злоумышленница, используя удобный момент, подсмотрела пин-код от банковской карты пенсионера, после чего перевела денежные средства на свой счет через онлайн приложение. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93