С инициативой изменить правила национального отбора на международный конкурс Евровидение выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

С инициативой изменить правила национального отбора на международный конкурс "Евровидение" выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.Он предлагает добавить пункт о недопуске на отбор артистов, которые гастролируют в России, передает ТАСС.Вице-премьер считает, что представитель страны "должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя". Из-за чего и возник конфликт вокруг нынешнего отбора, продолжил Кириленко.Певица Maruv (Анна Корсун), которая победила в финале зрительского голосования для участия в "Евровидении" от Украины, не будет представлять страну на песенном конкурсе. Ее кандидатура вызвала критику в связи с гастролями в России.В ближайшее время будет принято решение, кто представит Украину на "Евровидении".