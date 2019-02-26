За это даже заплатят деньги

За это даже заплатят деньгиДля обеспечения безопасности и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, во Владимирской области продолжают проводить мероприятия по добровольной сдаче оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, сдать оружие вы можете в любом отделении полиции и Росгвардии.За каждое оружия вы получите вознаграждение:за автоматы, пулеметы, снайперские винтовки – 5 тысяч рублей;за огнестрельное нарезное длинноствольное оружие – 2,5 тысячи рублей;за штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты) – 2 тысячи рублей;за самодельное огнестрельное оружие – 1,5 тысячи рублей;за газовое оружие - 700 рублей;за один патрон - 12 рублей и так далее.Незаконный оборот оружия - уголовно наказуемое деяние. За прошлый год произошло 165 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Полицейские изъяли из оборота 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе больше 120 единиц охотничьего нарезного и гладкоствольного, 30 единиц самодельного огнестрельного оружия, 25 пистолетов, около 5 тысяч боеприпасов.Жителей региона, добровольно сдавших незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, освобождают от уголовной ответственности.