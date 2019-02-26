70 регионов уже откорректировали территориальную схему обращения с отходами

70 регионов уже откорректировали территориальную схему обращения с отходамиРуководство Владимирской области заявило, что будет полностью готово к переходу на работу по новому законодательству только лишь к началу 2020 года.«Цель реформы – налаживание сортировки ТКО и их последующей обработки. Её проведение ставит перед властями региона ряд серьёзных вопросов. Ключевой из них - корректировка территориальной схемы обращения с отходами. В ней должны учесть мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия, которые необходимо построить в области. Кроме того, в схеме должны грамотно выстроить логистику, пересмотреть морфологию перерабатываемого мусора. В настоящий момент специалисты ведут сбор первичной информации от муниципалитетов и мусоровывозящих компаний. Это необходимо для учёта всех «точек на карте» на местах, чтобы иметь полную и достоверную картину о каждом адресе складирования, переработки мусора, транспортных потоках, мусороперевозчиках», - заявил врио заместителя главы региона Александр Байер.Врио вице-губернатора пояснил, что завоз мусора из других регионов в нашу область предусматривала принятая прежним руководством областной администрации схема обращения с отходами.«Ещё в декабре глава региона потребовал выявить и исключить в действующей схеме московский мусор. Приняв новую схему, мы уберём из неё транспортировку к нам отходов из соседних областей», - объяснил Александр Байер.Власти считают, что региональных операторов, которые займутся «мусорным наследием», должно быть несколько.«Если будет только один региональный оператор, это не даёт возможности манёвра. Это монополия, а монополия всегда несёт сложности для экономики. Кроме того, мы ставим знак равенства между понятиями «оператор» и «инвестор», - продолжил объяснять врио вице-губернатора. - Сейчас мы изучаем опыт регионов, которые уже вступили в реформу, опыт частных компаний — региональных операторов. Думаю, операторов должно быть не менее трёх, они должны быть компаниями с мощной базой, опытом, ресурсами. Моё мнение — участие частного бизнеса необходимо».Несанкционированными свалками, которых в области большое количество, как раз должен будет заняться региональный оператор, который, в соответствии с законом, обязан в течение 14 дней установить «автора» незаконной свалки и принудить её ликвидировать. Если организатора свалки не нашли — оператор ликвидирует её за свой счёт своими силами.Одним из новшеств реформы будет онлайн-часть областной схемы обращения с отходами, которая даст прозрачную картину деятельности по сбору, переработке и утилизации ТКО. Движение каждого мусоровоза можно будет отследить в онлайн-режиме, таким образом, угрозу «складирования под берёзу» ликвидируют техническим методом.«Схема обращения с отходами — это документ, который всегда вызывает большие дискуссии, он живой, изменяющийся, который в итоге представляет собой сумму компромиссов. Мы открыты для диалога с общественностью. Сама схема будет обязательно публичной, открытой для всеобщего обсуждения», - подытожил Александр Байер.