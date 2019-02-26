В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушенияхВладимирская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму.Специалисты ведомства выяснили, что в исправительных учреждениях региона несколько осуждённых имеют татуировки, сходные с нацистской символикой, которые они публично демонстрируют.В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Четверо заключенных теперь должны выплатить штраф.