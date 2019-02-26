Американский журналист, сценарист и режиссер Михаил Идов не может отойти от поцелуя с Ксенией Собчак. Звезда надолго запомнила страстные ласки телеведущей.

Американский журналист, сценарист и режиссер Михаил Идов неможет отойти от поцелуя с Ксенией Собчак. Звезда надолго запомнила страстныеласки телеведущей.Неловкий для Идова эпизод произошел на вручении премии "Человек года" журнала GQ. Михаилбыл победителем в номинации"Писатель года". Награду журналисту вручала Ксения Собчак, которая находиласьв явно игривом настроении.Теледиванакинулась на Идова прямо на сцене и буквально облобызала ему все лицо. Пословам мужчины, Собчак целовалась далеко не понарошку. Ксения показала емувиртуозное владение языком."Это длилось где-то секунд семь, и где-то секунде на пятой яреально забыл, что это все понарошку и такое шоу. И такой: "Секундочку, в этомчто-то есть", – рассказал Михаил о своих впечатлениях в YouTube-шоу "вДудь".Идов честно признался ведущему Юрию Дудю, что целоваться с Ксениейему очень понравилось. С того момента прошло уже более восьми лет, однако он досих пор помнит малейшие детали."Это очень странно. Это смысловая воронка как-бы внезапно…Как в кино, плохом кино, как-бы ты с кем-то целуешься, и все остальное исчезает.Это было что-то вроде этого", – вспоминает режиссер.По словам Михаила, тогда на сцене он так увлекся, что не моготорваться от теледивы. Собчак пришлось буквально вырываться из его объятий.Идов также отметил, что на его счастье в зале не было его супруги, благоверная режиссерауехала в Нью-Йорк.Михаил сам рассказал жене о скандальной выходке теледивы. Насам поцелуй супруга звезды отреагировала нормально, однако, когда Идов, говоряо случае с Собчак в интервью, смущался, она очень раздражалась. "Ее бесило,что я начал из себя какую-то целку строить, условно говоря", – заметил журналист.