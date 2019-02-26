На выборах в молдавский парламент подсчитаны результаты 100% протоколов. В молдавский парламент по итогам выборов прошли четыре партии. Лидируют социалисты. Они получили 31,15% голосов. 26,84% голосов получил Проевропейский оппозиционный блок Acum (Сейчас).

На выборах в молдавский парламент подсчитаны результаты 100% протоколов. В молдавский парламент по итогам выборов прошли четыре партии. Лидируют социалисты. Они получили 31,15% голосов. 26,84% голосов получил Проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас"). На третьей позиции правящая Демократическая партия Молдовы с результатом 23,26%.Четверку с показателями 8,32% замкнула партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора, сообщает ТАСС. Остальные партии шестипроцентный избирательныйбарьер не смогли преодолеть.Впервые выборы в Молдавии проходят по смешанной избирательной системе: 50 парламентариев баллотируются по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.По последним данным ЦИК Молдавии, в новый парламент прошли 17 демократов, 17 социалистов, 12 представителей блока "Сейчас", двое представителей партии "Шор" и трое независимых кандидатов.Ни одна из партий не получила большинства, необходимого для формирования правительства. Социалисты получат 35 мандатов, демократы — 30 мандатов. У Проевропейского блока 26 мандатов, а партия "Шор" завоевала 7 мандатов.