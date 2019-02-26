Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил сенсационные подробности о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых многие уже считают погибшими. Дипломат поспешил поделиться свежей информацией об отце и дочери.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил сенсационные подробности о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых многие уже считают погибшими. Дипломат поспешил поделиться свежей информацией об отце и дочери.
Бристоу развеял слухи о смерти Сергея и Юлии Скрипаль. По
словам дипломата, отец и дочь жив. "Я могу подтвердить, что запрос
российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", -
заявил он в интервью агентству "Интерфакс".
Однако отравленные Скрипали встречаться с работниками
российского посольства не хотят, уверяет Бристоу. Если же отец и дочь изменят
свое мнение, то Лондон предоставит им такую возможность.
Дипломат не стал озвучивать подробности о жизни Сергея и
Юлии Скрипаль, сказав лишь, что они находятся в безопасном месте.
При этом Бристоу подчеркнул, что официальная позиция
британских властей осталась прежней: Лондон не заинтересован в сотрудничестве с
Россией в расследовании .
Соединенное Королевство, заявил дипломат, обладает
"значительно большей" информацией об произошедшем год назад в
Солсбери, нежели публикуется в прессе. Но делать ее публичным достоянием Лондон
не собирается, заключил Бристоу.
Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль произошел 4
марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии британских властей,
отца и дочь отравили нервно-паралитическим газом советского производства
"Новичок". В случившемся Лондон сразу же обвинил Москву.
Об отце и дочери нет сведений уже много месяцев. Их
родственники считают, что уже нет в живых. Мать и
племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании его пропавшим без
вести.