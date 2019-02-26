Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил сенсационные подробности о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых многие уже считают погибшими. Дипломат поспешил поделиться свежей информацией об отце и дочери.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу озвучил сенсационные подробности о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых многие уже считают погибшими. Дипломат поспешил поделиться свежей информацией об отце и дочери.Бристоу развеял слухи о смерти Сергея и Юлии Скрипаль. Пословам дипломата, отец и дочь жив. "Я могу подтвердить, что запросроссийского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им", -заявил он в интервью агентству "Интерфакс".Однако отравленные Скрипали встречаться с работникамироссийского посольства не хотят, уверяет Бристоу. Если же отец и дочь изменятсвое мнение, то Лондон предоставит им такую возможность.Дипломат не стал озвучивать подробности о жизни Сергея иЮлии Скрипаль, сказав лишь, что они находятся в безопасном месте.При этом Бристоу подчеркнул, что официальная позициябританских властей осталась прежней: Лондон не заинтересован в сотрудничестве сРоссией в расследовании .Соединенное Королевство, заявил дипломат, обладает"значительно большей" информацией об произошедшем год назад вСолсбери, нежели публикуется в прессе. Но делать ее публичным достоянием Лондонне собирается, заключил Бристоу.Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль произошел 4марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии британских властей,отца и дочь отравили нервно-паралитическим газом советского производства"Новичок". В случившемся Лондон сразу же обвинил Москву.Об отце и дочери нет сведений уже много месяцев. Ихродственники считают, что уже нет в живых. Мать иплемянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании его пропавшим безвести.