26.02.2019

2019-02-26 12:45:46

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (6(9655) от 26 февраля 2019 года).

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

В Московской городской думе состоялся отчёт начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова по итогам оперативно-служебной деятельности в 2018 году, где были озвучены показатели работы по охране общественного порядка и расследованию преступлений на территории столицы. Читайте на странице 2.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ ОБ ОТЧЁТЕ НАЧАЛЬНИКА ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

Взаимодействие депутатов Мосгордумы и Главного управления МВД России по городу Москве не ограничивается заслушиванием ежегодного отчёта. Столичный парламент оказывает содействие в рассмотрении инициатив ведомства по совершенствованию законодательства, проводится совместная работа по обращениям граждан. Подробности читайте на странице 2.



ДОЛГИХ БЕЗОПАСНЫХ ЛЕТ

Представители Московского дома национальностей совместно с участниками городской программы «Московское долголетие» посетили Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Москвы. Читайте на странице 2.



ВЫБОР — МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ

Выпускники колледжа полиции побывали на Петровке, 38. Для молодых людей, завершающих обучение с отличием, этот визит знаменовал успешное окончание учебного процесса и начало нового этапа в их жизни — выбор дальнейшего пути. Продолжение на странице 3.



НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ

Сотрудники полиции наградили учеников школы № 1795, оказавших содействие в задержании подозреваемого в грабеже. Читайте на странице 3.



МЫ ОБРЕЧЕНЫ УСПЕВАТЬ ЗА ПРОГРЕССОМ

1 марта исполняется сто лет со дня создания экспертно-криминалистических подразделений в органах внутренних дел. О сегодняшнем дне этого суперсовременного подразделения столичной полиции мы поговорили с начальником Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве полковником полиции Игорем Данилкиным. Подробности читайте на странице 4.



ЭКЦ ИДЁТ ПО СЛЕДУ

За сто лет существования экспертно-криминалистическая служба добилась фантастического прогресса. В уникальном профессионализме сотрудников Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве убедился корреспондент «Петровки, 38», познакомившись с работой нескольких отделов. Читайте на странице 5.



ЗАДАЧА ОДНА — ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА!

В ноябре прошлого года новым начальником ОМВД России по району Крюково назначен полковник полиции Сергей РУДАВИН. Читайте на странице 6.



ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТА

В начале 2011 года я после стажировки стал милиционером-кавалеристом и за мной впервые закрепили служебную лошадь. Как оказалось, моя лошадь в этот день тоже была впервые отдана в строй под работу в патрульно-постовой службе. Подробности читайте на странице 6.



УЧАСТКОВЫЙ — ЭТО И ПРИЗВАНИЕ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На юго-востоке столицы участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Рязанскому району отчитались о своей деятельности за минувший год перед местными жителями и представителями общественности. Читайте на странице 7.



НАДЁЖНАЯ ОПОРА ДЛЯ СТРАЖЕЙ ЗАКОНА

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Этим нормативно-правовым документом были определены задачи, полномочия и формы организации ДНД — добровольных народных дружин, ставших помощниками милиции в поддержании общественного порядка. Читайте на странице 7.



МЫ ПОМНИМ ВСЁ...

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 30 лет минуло с тех пор, как были выведены советские войска из Афганистана. Более 15 тысяч жизней советских солдат унесла эта война… Читайте на странице 8.



ПЕРЕВАЛЫ СУДЬБЫ

Старший оперативный дежурный дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному административному округу столицы капитан полиции Андрей АКИШЕВ не понаслышке знаком с грозным периодом масштабных боевых действий на горячей афганской земле, названных западными журналистами «Медвежьим капканом». Андрей Владимирович — один из тех, кто во время срочной службы выполнял интернациональный долг в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Продолжение на странице 8.



БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БОЙ, КОТОРЫЙ ВЫДЕРЖАЛИ!

Центр реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» стал местом встречи молодого поколения будущих защитников Родины с ветеранами войны в Афганистане. Читайте на странице 9.



СВЕРХЗАДАЧА — БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

Полковник полиции Геннадий Юров последние пять лет возглавляет линейное управление МВД России на станции Москва-Рязанская. Геннадий Алексеевич имеет три высших образования, кандидат юридических наук, награждён знаком «Почётный железнодорожник». Подробности читайте на странице 10.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ

Сотрудники поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» поздравляют своих коллег-юбиляров. Читайте на странице 10.



С ЗАБОТОЙ О ПЕНСИОНЕРАХ

Справивший новоселье в октябре прошлого года Центр пенсионного обслуживания (ЦПО) ГУ МВД России по г. Москве и свою работу организовал по-новому. Как известно, здесь теперь есть и просторный зал для приёма посетителей, и электронная очередь, и необходимые условия для маломобильных посетителей. Подробности читайте на странице 10.



ВАДИМ БРЕЕВ: «МЫ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ — ЭТО НАША ПОЗИЦИЯ»

В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве состоялся «круглый стол», который объединил общественников и представителей ведомственных СМИ. В новом формате обсуждали вопросы улучшения организации деятельности общественных советов в округах, обменивались опытом. Читайте на странице 11.



ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ — ПЯТЬ, А ПО ПРЕДМЕТУ — «НЕУД»

Все мы учились в школе, писали контрольные работы и сдавали экзамены. Кто-то делал это, прилагая немалые усилия, днём и ночью штудируя конспекты и учебники, а кто-то предпочитал списывать. В ход при этом шло всё — от банальных бумажных шпаргалок до использования чудес инженерной мысли. Читайте на странице 11.



«ЕСЛИ БЫ НЕ ВАШ ПРОКЛЯТЫЙ ПОЛИГРАФ...»

Как только не называют сегодня полиграф: детектор лжи, чемоданчик истины, гроза вралям, третий глаз. Вокруг прибора ходит масса слухов, а современный интернет забит предложениями пройти проверку на полиграфе «со стопроцентным результатом». Продолжение на странице 12.



НА ЛИНИИ ОГНЯ…

(Окончание. Начало в № 5) Начальник инспекции по личному составу Василий Павлов всегда говорил, что Олег перспективный офицер, готовый руководитель службы собственной безопасности. Честен, порядочен: понятно, откуда взялись материальные блага у Олега — честно заработаны. Не все выдерживали проверку возможностями сотрудника ОБХСС. Подробности читайте на странице 13.



МЯЧ НАД СЕТКОЙ

Завершился чемпионат столичной полиции по волейболу. В течение нескольких дней победителя выявляли 25 команд и более 200 сотрудников аппарата Главного управления. Читайте на странице 14.



МОРОЗ И СОЛНЦЕ — ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!

Именно такая погода ждала участников финальных стартов чемпионата по лыжным гонкам и служебному двоеборью среди столичных полицейских. Продолжение на странице 14.



О СИМВОЛАХ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Она считает, что её актёрский потенциал намного больше, чем смогли разглядеть режиссёры. Говорит, если бы были возможности, расширяющие этот рубеж, тогда её справедливо можно назвать самым счастливым человеком на свете. 4 марта Лариса ЛУЖИНА празднует ЮБИЛЕЙ. Читайте на странице 15.



МУМИЯ НЕФЕРТИТИ

Мы продолжаем публикацию серии очерков Евгения Баринова из цикла «Загадки танатологии». (Продолжение. Начало в №№ 4,5.) При имени Нефертити всем наверняка вспоминается алебастровая головка в высоком синем головном уборе. Скульптура хранится в одном из берлинских музеев, а цветные репродукции шедевра расходятся по всему миру. Читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com.

Также, если Вы хотите получать газету «Петровка,38» на дом, можно оформить подписку на Почте России.

Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве.