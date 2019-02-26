Чрезвычайное происшествие в самом центре столицы. Пакет, в
котором, предположительно, находилось взрывное устройство, взорвали прямо у
стен Кремля.
Чрезвычайное происшествие в самом центре столицы. Пакет, в
котором, предположительно, находилось взрывное устройство, взорвали прямо у
стен Кремля.
Инцидент произошел днем 25 февраля. Неизвестный гражданин
подошел к Троицким воротам Кремля и передал сотруднику ФСО полиэтиленовый
пакет. Мужчина заявил, что внутри бомба, после чего развернулся и спокойно
ушел.
Территория была оцеплена. Вызвали саперов и инженеров,
которые приняли решение обезвредить бомбу на месте. Пакет взорвали. Внутри обнаружились
ручки, карандаши и книги, передает телеграм-канал Mash. По данным канала, информацию
скрывали целые сутки.
Напомним, в октябре прошлого года в самом центре Москвы, на Васильевском спуске напротив храма Василия Блаженного, задержали жителя Владивостока Дмитрия Шалая. Мужчина требовал личной встречи с главой Росгвардии генералом Виктором Золотовым.
Шалай на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen пригрозил сотрудникам полиции взорвать газовый баллон, спрятанный у него в автомобиле.
На место для переговоров приехали представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. В итоге житель Приморья отдал газовый баллон и сдался полиции. Шалай был арестован.