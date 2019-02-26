Чрезвычайное происшествие в самом центре столицы. Пакет, в котором, предположительно, находилось взрывное устройство, взорвали прямо у стен Кремля.

Чрезвычайное происшествие в самом центре столицы. Пакет, вкотором, предположительно, находилось взрывное устройство, взорвали прямо устен Кремля.Инцидент произошел днем 25 февраля. Неизвестный гражданинподошел к Троицким воротам Кремля и передал сотруднику ФСО полиэтиленовыйпакет. Мужчина заявил, что внутри бомба, после чего развернулся и спокойноушел.Территория была оцеплена. Вызвали саперов и инженеров,которые приняли решение обезвредить бомбу на месте. Пакет взорвали. Внутри обнаружилисьручки, карандаши и книги, передает телеграм-канал Mash. По данным канала, информациюскрывали целые сутки.Напомним, в октябре прошлого года в самом центре Москвы, на Васильевском спуске напротив храма Василия Блаженного, задержали жителя Владивостока Дмитрия Шалая. Мужчина требовал личной встречи с главой Росгвардии генералом Виктором Золотовым.Шалай на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen пригрозил сотрудникам полиции взорвать газовый баллон, спрятанный у него в автомобиле.На место для переговоров приехали представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. В итоге житель Приморья отдал газовый баллон и сдался полиции. Шалай был арестован.