Актер Игорь Лифанов трудно переживал развод, инициатором которого был он сам. Артист корил себя за измену жене.

Актер Игорь Лифанов трудно переживал развод, инициаторомкоторого был он сам. Артист корил себя за измену жене.Игорь Лифанов полюбился российскому зрителю работой в сериалах"Бандитский Петербург", "Спецназ","Спецназ по-русски", "Охота на Изюбря". Артист также очень успешноиграет в театральных постановках.Лифанов редко рассказывает о личной жизни, однако, в студиипрограммы "Судьба человека" телеканала "Россия 1", разоткровенничался. Игорь в браке третий раз. Впервые артист женился на однокурснице, свадьба былароскошной, однако счастья молодым это не принесло. Брак знаменитостипродлился всего несколько месяцев. "Со всеми своими женщинами сволочь была я, простите меня, женщины!" – заметила звезда в беседе с Борисом Корчевниковым.Второй супругой артиста вновь стала однокурсница – Татьяна Аптикеева. Спустя время артист и его возлюбленнаястали счастливыми родителями – у них родилась дочь Анастасия. Этот союзпродлился 12 лет.Инициатором разводастал Лифанов. Он влюбился в другую женщину. С новой зазнобой Еленой Игорьпознакомился в Севастополе."Проснулись-влюбились. Все. Я не е хочу быть высокопарным, но нас с Ленойна небесах соединили. Я не мог веселиться на костях, намбыло с Таней трудно расходиться. Я по сей день понимаю, что я виноват,я человеку испоганил судьбу, это забыть невозможно. Мы поэтомуне хотели демонстрировать наше новое счастье", – раскаивается артист.По словамзнаменитости, он сам себе не мог простить предательства. "У насс Таней не было дележа, никакой грязи в газетах,но самоедством я занимался, трудно было пережить, тем более маленькийребенок", – рассказал Игорь.Лифанов отмечает,что не сразу женился на Елене. Сейчас он не понимает, почему ждал так долго –целых девять лет. Артист и его возлюбленная вместе уже 17 лет. "Меня никто таксильно не любил. Это был тупизм, мне надо было жениться через год или тут же,но свадьба была только через девять лет. Потом появились дети, нашей Алисе ужесемь лет", – добавил Игорь.