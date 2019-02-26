Божена Рынска наконец высказалась о смерти своего мужа, медиаменеджера, политолога Игоря Малашенко. Журналистка, убитая горем, без купюр рассказала о плохом состоянии супруга, своей депрессии и тщетных попытках зачать ребенка.

Божена Рынска наконец высказалась о смерти своего мужа, медиаменеджера, политолога Игоря Малашенко. Журналистка, убитая горем, без купюр рассказала о плохом состоянии супруга, своей депрессии и тщетных попытках зачать ребенка.На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска подчеркнула, что Игорь Малашенко не собирался умирать. Однако в ноябре ему стало плохо. Он боялся суда и угроз, а еще впадал в панику из-за боязни нехватки денег.