2 марта на телеканале ТВ-3 состоится премьера реалити-шоу Последний герой. Актры против экстрасенсов. За звание последнего героя в этот раз поборются актеры Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных и экстрасенсы Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. А вести проект будет звезда сериала Ольга Яна Троянова.

2 марта на телеканале "ТВ-3" состоится премьера реалити-шоу "Последний герой. Актры против экстрасенсов". За звание "последнего героя" в этот раз поборются актеры Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных и экстрасенсы Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. А вести проект будет звезда сериала "Ольга" Яна Троянова.По условиям шоу, племена актеров и экстрасенсов живут на двух необитаемых островах, которые находятся друг от друга на расстоянии примерно полутора часов хода на моторной лодке. Участникам в день выдается по два литра воды и по 200 граммов вареного риса, а после каждого испытания – по одному банану. Всем остальным племена должны обеспечивать себя самостоятельно."Живут они в том, что построили. Едят, что поймали, – рассказала "Дни.Ру" продюсер канала Маргарита Брусницына. – Во время съемок нам приходилось прятаться от участников за палатками съемочной группы, иначе они сняли бы с нас кожу и съели бы прямо там, потому что условия действительно очень тяжелые. Они там умирают от жажды и ненависти к нам".Продюсер также рассказала об одной из актрис, которую не стала называть по имени – та сначала требовала дополнительный гонорар за участие в промокомпании, но уже через несколько дней была готова сниматься всего за несколько "Сникерсов".Ведущей проекта тоже пришлось на съемках трудно. Судя по первым кадрам с острова, она сильно похудела. "Я скоро сдохну, – сделала она шокирующее признание. – Я схожу с ума". Жара, ядовитые змеи, скалапендры – от этого, конечно, нервы у любого сдадут!