Юлия Савичева призналась своим поклонникам в тайной страсти.
Известная певица испытывает слабость к красивым сумочкам. Фанаты утешили
артистку, отметив, что для женщины это не порок.
Юлия Савичева призналась своим поклонникам в тайной страсти.
Известная певица испытывает слабость к красивым сумочкам. Фанаты утешили
артистку, отметив, что для женщины это не порок.
Савичева, как и всякая женщина, неравнодушна к туфлям,
платьям и украшениям. Но увлечение сумками превратилось для певицы в настоящую
страсть. Артистка призналась, что под этот аксессуар отведено три ряда
стеллажей в ее гардеробной.
"Три ряда стеллажей вверх занимают сумочки, сумки,
клатчи, рюкзачки, сумочко-клатчи, клатче-сумочки. В связи с этим, в семье, меня
прозвали "сумкина", – написала Савичева в Instagram. Артистка признается, что не знает
– нормально ли это. "Я ведь не одна такая?", – интересуется Юлия.
Подписчики поспешили утешить любимую певицу. "Это
очень нормально, вот сходила в выходной посмотреть микроволновку, а купила себе
сумочку маленькую синенькую", "Юлечка, не переживай, это нормально
для девушек", "А я – "помадкина". У меня их штук 80, и я не
перестаю их покупать", – комментируют признание артистки поклонницы. Лишь
один фанат мужского пола набрался смелости влезть в это бурное обсуждение, пишет . "Эх,
женщины", – ограничился коротким комментарием подписчик.
Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Юлия покинула команду продюсера Максима Фадеева. У артистки сменились все контакты ее команды, при этом исчезли упоминания о продюсерском центре Фадеева.
По некоторым данным, инициатором расставания с продюсером стал ее муж Александр Аршинов. Якобы он настраивал Юлию против Фадеева, вбивая ей в голову мысль, что она должна быть более требовательной к условиям контракта. Как известно, сама Савичева очень проста и многого ей не надо.