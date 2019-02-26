Юлия Савичева призналась своим поклонникам в тайной страсти. Известная певица испытывает слабость к красивым сумочкам. Фанаты утешили артистку, отметив, что для женщины это не порок.

Юлия Савичева призналась своим поклонникам в тайной страсти.Известная певица испытывает слабость к красивым сумочкам. Фанаты утешилиартистку, отметив, что для женщины это не порок.Савичева, как и всякая женщина, неравнодушна к туфлям,платьям и украшениям. Но увлечение сумками превратилось для певицы в настоящуюстрасть. Артистка призналась, что под этот аксессуар отведено три рядастеллажей в ее гардеробной."Три ряда стеллажей вверх занимают сумочки, сумки,клатчи, рюкзачки, сумочко-клатчи, клатче-сумочки. В связи с этим, в семье, меняпрозвали "сумкина", – написала Савичева в Instagram. Артистка признается, что не знает– нормально ли это. "Я ведь не одна такая?", – интересуется Юлия.Подписчики поспешили утешить любимую певицу. "Этоочень нормально, вот сходила в выходной посмотреть микроволновку, а купила себесумочку маленькую синенькую", "Юлечка, не переживай, это нормальнодля девушек", "А я – "помадкина". У меня их штук 80, и я неперестаю их покупать", – комментируют признание артистки поклонницы. Лишьодин фанат мужского пола набрался смелости влезть в это бурное обсуждение, пишет . "Эх,женщины", – ограничился коротким комментарием подписчик.Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Юлия покинула команду продюсера Максима Фадеева. У артистки сменились все контакты ее команды, при этом исчезли упоминания о продюсерском центре Фадеева.По некоторым данным, инициатором расставания с продюсером стал ее муж Александр Аршинов. Якобы он настраивал Юлию против Фадеева, вбивая ей в голову мысль, что она должна быть более требовательной к условиям контракта. Как известно, сама Савичева очень проста и многого ей не надо.