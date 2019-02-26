На фоне политического и экономического кризиса в Судане роль местных СМИ заметно возросла. Жители считают, что массмедиа позволят развить демократические институты. Такое мнение высказал глава союза журналистов Африканского союза Садык Разеки.

На фоне политического иэкономического кризиса в Судане роль местных СМИ заметно возросла. Жителисчитают, что массмедиа позволят развить демократические институты. Такое мнениевысказал глава союза журналистов Африканского союза Садык Разеки.Он считает, что суданцы ждут отжурналистов помощи в укреплении демократии. Также жители страны надеются, чтосредства массовой информации сыграют огромную роль в новых реформах и экономическихпеременах. Эти проблемы у Судана существуют довольно давно. На сегодняшний деньони стали основными и в большей степени беспокоят суданцев.Разеки называет новые реформы властишоковой терапией. Как объясняет лидер государства Омар аль-Башир, этовынужденная мера. В прошлую пятницу, 22 февраля глава республики объявил о чрезвычайномположении в стране сроком на один год. Также он решил полностью изменить составправительства и отстранил от своих должностей губернаторов.Свои действия аль-Башир объясняеттем, что из-за сложившейся ситуации и для преодоления кризиса необходимырадикальные меры. Он собирается набрать в правительство компетентных чиновников,которые будут решать неотложные задачи.Выступление Омара аль-Баширатранслировалось на местном телевидении. Помимо телевизионных передач, суданцы узнают оновостях в своей стране и мире через национальные газеты. Их печатают наарабском и английском языках.Сейчас особое внимание республикеуделяют все мировые СМИ. В особенности Великобритания. И неспроста. Ведь она напротяжении нескольких столетий претендовала на это государство.Ранее британские СМИ, среди которых BBC и The Times, утверждали, чтона территории Судана есть некая ЧВК "Вагнер". Стоит отметить, что в республикероссияне действительно есть. И это инструкторы. Но ни к какой ЧВК они отношенияне имеют. Российские инструкторы находятся в Судане законно, выполняя своюработу. Они обучают местных военнослужащих.Данную ситуацию прокомментировалвостоковед Павел Густерин. По его словам, нахождение российских инструкторов собучающей задачей абсолютно нормальное явление в рамках международного права.Также эксперт заметил, что российские военные специалисты присутствуют во всехстранах, где есть наша техника.Густерин также высказался и по поводу прессы.По его словам, суданские журналисты мало чем помогут в становлении демократии.Также он ставит под сомнение объективность западных СМИ. Больше всего, помнению эксперта, страны Запада раздражает наличие нефтеперерабатывающихстанций.