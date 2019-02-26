Maruv отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. По поводу несправедливого отношения к исполнителям в Незалежной и, в частности, певице Maruv, высказался член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Maruv отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. По поводу несправедливого отношения к исполнителям в Незалежной и, в частности,певице Maruv, высказался членэкспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян.По словам эксперта, теперь "маски сброшены". "Структурына Украине, которые отвечают за отправку участника от страны на "Евровидение",заставляют ее подписывать абсолютно кабальный контракт. Взамен за подпись наэтом контракте Maruv не получитничего, потому что ехать она на "Евровидение" должна за собственные деньги", -заявил "Дни.ру" Манукян.По его словам, в Незалежной Maruv выламывают руки, заставляя отказаться от гастролей в России иоправдываться за поездки в Крым, "в котором она не была в последние пять лет". "НынешняяУкраина благодаря тому, что там натворили Порошенко и Ко, с каждым днем всеболее явно начинает напоминать Третий Рейх", – считает Вадим Манукян.Он констатировал тот факт, что участником "Евровидения"может быть только тот артист, который полностью отвечает его идеологическимнормам. "Если ты не поддерживаешь партию войны, то в твою сторону начинаетсятравля, срыв концертов и в итоге тебя вынуждают покинуть страну, чтобы ты давалсвои концерты только за рубежом", – отметил эксперт.В пример Манукян привел Ани Лорак и Светлану Лободу. "Моисимпатии безусловно на стороне и всех украинцев, которые не сломленыдухом. Очевидно, что сегодня лишь небольшая прослойка фашиствующей гопотыдиктует миллионам украинцев, как им жить", – заявил Манукян."В итоге отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) и правильно поступила", – отметил эксперт. "Ждем ее в апреле с гастролями в России", – заключил Вадим Манукян.