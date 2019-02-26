Известная пророчица Ванга не любила говорить о политике, однако, впадая в транс, иногда делала предсказания, касающиеся будущего той или иной страны. Ведунья много лет назад рассказала, как в итоге сложатся отношения России и Украины.

Известная пророчица Ванга нелюбила говорить о политике, однако, впадая в транс, иногда делала предсказания,касающиеся будущего той или иной страны. Ведунья много лет назад рассказала,как в итоге сложатся отношения России и Украины.Журналист Константин Долговпопал к Ванге еще ребенком. Вместе с бабушкой он покинул родной Донецк и тридня стоял в очереди, чтобы попасть на аудиенцию к провидице. Встреча спророчицей для мужчины стала судьбоносной."Сначала обсуждались вопросыздоровья. Они меня не очень тогда заинтересовали, и я не помню подробностей, апотом она сказала: "Там, откуда вы приехали, на вашей земле, земля будетсмешана с кровью". Она сказала именно черная земля. Так перевел переводчик.Также она сказала, что сосед будет бить соседа. И еще, что над всем этимбудет сидеть, властвовать и смеяться жестокий правитель. Все это будетпродолжаться семь лет, пока не придет человек и не заберет нас под свою защиту."А ты, – она сказала, – будешь бежать, как многие другие, туда, где защитят", -рассказал Константин телеведущему Дмитрию Шепелеву в студии "На самом деле" Первогоканала.Долгов уверен, что Ванга говорилао страшных событиях 2014 года, которые произошли в его родном Донбассе,вооруженном конфликте, в котором погибали его земляки. Журналист своими глазамиувидел, как кровь окрашивает землю в черный цвет, и понял смысл слов, сказанныхему ясновидящей. "Пять лет прошло. Но по сей день кровь смешивается с землей игибнут люди", – говорит Константин.Один из переводчиков Ванги СтоянПетров рассказал также, что ведунья называла примерную дату окончания смуты наУкраине. "За несколько месяцев досмерти Ванги, на одной встрече она сказала, что будет конфликт на границе Россиии Украины. Я понял сейчас только, что это относится к Донецку и Луганску. Онасказала, что конфликт разрешится, когда противники пойдут друг другу навстречуи младший брат уступит старшему. Пройдет 25-30 лет, так что народу Украиныпридется немножко потерпеть", – интерпретировал слова ясновидящей переводчик.Стоян добавил, что этопророчество Ванга произнесла в 1996 году, следовательно, уже в 2021 годуследует ждать окончания конфликта. По его мнению, после этого в отношениях России и Украины воцарится мир. "Дай бог! Именно этого желают все", -резюмировал обомлевший Дмитрий Шепелев.