Суд приговорил каждую к 3 годам условно

Суд приговорил каждую к 3 годам условноДве подруги из Карабаново заперли в туалете несовершеннолетнюю девушку, за что получили условный срок.Женщины, одна из которых – мать двоих маленьких детей, вечером сидели дома и распивали алкоголь. К ним в гости пришла несовершеннолетняя, и, сев за общий стол, стала выпивать вместе со всеми.В какой-то момент женщин не устроило поведение подростка. Они решили ее «повоспитывать». Сначала они избили девочку, а затем закрыли в туалете, и, угрожая насилием, держали там около четырёх часов.Суд приговорил каждую из «воспитателей» к 3 годам условно с испытательным сроком 1,5 года.