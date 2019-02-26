Певица приезжала с концертами в Узбекистан. Выступая в Ташкенте, звезда попала в неприятную ситуацию.

Певица приезжала сконцертами в Узбекистан. Выступая в Ташкенте, звезда попала в неприятнуюситуацию.Артистка призналась, что сней случился жесткий конфуз. Во время исполнения третей песни программы еемикрофон отключился. Звука не было 10 минут.Звезде пришлось забавлятьзрителей болтовней, шутками и прибаутками. "Все живое, то животвспучит, то еще что-нибудь", – смеялась звезда уже после включения микрофона."Оказалось, что рядом дворецпрезидента и он выезжал после работы. Частота его службы охраны, совпала счастотой передатчика нашего микрофона и минут 10 приходилось развлекать залразговорами. Конечно, нервы были, но это и есть настоящая проверка натворчество", – написала в Instagram Лолита.Несмотря на неприятности, у Милявскойостались исключительно положительные впечатления от поездки. Звезда горячопоблагодарила жителей Узбекистана за теплый прием и многочисленныепрезенты, в числе которых было традиционное облачение."Женский наряд от АртистовУзбекистана, который женщина надевает на второй день после свадьбы, чтобыпоклониться мужу! Два головных убора, один из них Бухарский, другойТашкентский! Украшения и броши в шкатулке, даже с приложенными чеками дляпограничников!" – рассказала Милявская.