Главный тренер казанского Ак Барса Зинэтула Билялетдинов назвал причину крупного поражения в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции против омского Авангарда. По его мнению, неправильные действия в обороне привели к столь плачевному результату.

Главный тренер казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов назвал причину крупного поражения в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции против омского "Авангарда". По его мнению, неправильные действия в обороне привели к столь плачевному результату."Достаточно серьезно готовились, но, к сожалению, не все у нас получалось – допускали ошибки в обороне, что привело нас к такому неудачному счету", – приводит слова Билялетдинова официальный сайт "Ак Барса"."Серия началась, мы постараемся исправить свои ошибки. Готовимся к следующему матчу", – добавил российский специалист.Напомним, что в Балашихе казанский "Ак Барс" был разбит омским "Авангардом" со счетом 0:6 в первой встрече четвертьфинальной серии плей-офф в Восточной конференции КХЛ.