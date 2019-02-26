В Москве состоялся первый, предпремьерный показ фильма Юморист Михаила Идова.
Оказывается, главную роль в картине мог сыграть Максим Галкин.
В Москве состоялся первый, предпремьерный показ фильма "Юморист" Михаила Идова.
Оказывается, главную роль в картине мог сыграть Максим Галкин.
Режиссер ленты стал дал откровенное интервью Юрию Дудю. Идов
рассказал о работе над драматической картиной. По его словам, сыграть успешного, но не ощущающего
творческой свободы советского юмориста Бориса Аркадьева мог Максим Галкин.
По словам Михаила
Идова, ему изначально хотелось поработать не с актером, а именно с юмористом. "Это
был Максим Галкин. Он очень хорошо провел пробы", – поделился режиссер. Однако главная
роль досталась Алексею Аграновичу.
Идов
отметил, что Галкин хочет наконец предстать перед зрителями в более серьезном, нежели
обычно, образе. Но от участия юмориста режиссер решил отказаться, поскольку
больше ему приглянулся главный герой в исполнении Аграновича. Большая премьера картины Михаила Идова "Юморист" состоится 1
марта.
Отметим, что имеет в своем багаже
кинороли. Так, артист эстрады снимался в картинах "Все могут короли", "Марковна.
Перезагрузка", "Первый дома", "За двумя зайцами", "Благословите женщину", "Кышкин
дом" и других. Причем, в нескольких фильмах играет самого себя.