В Москве состоялся первый, предпремьерный показ фильма Юморист Михаила Идова. Оказывается, главную роль в картине мог сыграть Максим Галкин.

В Москве состоялся первый, предпремьерный показ фильма "Юморист" Михаила Идова.Оказывается, главную роль в картине мог сыграть Максим Галкин.Режиссер ленты стал дал откровенное интервью Юрию Дудю. Идоврассказал о работе над драматической картиной. По его словам, сыграть успешного, но не ощущающеготворческой свободы советского юмориста Бориса Аркадьева мог Максим Галкин.По словам МихаилаИдова, ему изначально хотелось поработать не с актером, а именно с юмористом. "Этобыл Максим Галкин. Он очень хорошо провел пробы", – поделился режиссер. Однако главнаяроль досталась Алексею Аграновичу.Идовотметил, что Галкин хочет наконец предстать перед зрителями в более серьезном, нежелиобычно, образе. Но от участия юмориста режиссер решил отказаться, посколькубольше ему приглянулся главный герой в исполнении Аграновича. Большая премьера картины Михаила Идова "Юморист" состоится 1марта.Отметим, что имеет в своем багажекинороли. Так, артист эстрады снимался в картинах "Все могут короли", "Марковна.Перезагрузка", "Первый дома", "За двумя зайцами", "Благословите женщину", "Кышкиндом" и других. Причем, в нескольких фильмах играет самого себя.