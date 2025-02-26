В качестве взятки он получил две путевки на общую сумму более 260 тысяч рублей.
Экс-начальник «Владупрдора» Михаил Климов получил штраф в 3 миллиона рублей за получение взятки в виде путевок в Сочи. Как сообщает прокуратура Владимирской области, инцидент произошел летом 2022 года, когда Климов подписал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены.
В качестве взятки он получил две путевки на общую сумму более 260 тысяч рублей. После расследования уголовное дело было заведено по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд также запретил Климову занимать должности в госорганах на три года. Приговор пока не вступил в силу.
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