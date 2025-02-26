В качестве взятки он получил две путевки на общую сумму более 260 тысяч рублей.

Экс-начальник «Владупрдора» Михаил Климов получил штраф в 3 миллиона рублей за получение взятки в виде путевок в Сочи. Как сообщает прокуратура Владимирской области, инцидент произошел летом 2022 года, когда Климов подписал акты приемки работ, которые фактически не были выполнены.В качестве взятки он получил две путевки на общую сумму более 260 тысяч рублей. После расследования уголовное дело было заведено по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Суд также запретил Климову занимать должности в госорганах на три года. Приговор пока не вступил в силу.Напомним, ранее мы писали, что