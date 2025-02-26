Талантливым владимирцам предложили поучаствовать в конкурсе на создание сувениров Золотого кольца. Поучаствовать могут авторы и производители памятных подарков, сообщает пресс-служба

Талантливым владимирцам предложили поучаствовать в конкурсе на создание сувениров Золотого кольца. Поучаствовать могут авторы и производители памятных подарков, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. Важное условие: представленные на конкурс работы должны быть связаны с историей, культурой и достопримечательностями маршрута «Золотое кольцо России», в который кроме Владимира входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль. Сувениры будут оцениваться в нескольких номинациях