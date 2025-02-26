«Подписано соглашение о сотрудничестве между Владимирской авиабазой и международным аэропортом Калуга», – сообщил губернатор области в соцсетях. Это поможет получить опыт

«Подписано соглашение о сотрудничестве между Владимирской авиабазой и международным аэропортом Калуга», – сообщил губернатор области в соцсетях. Это поможет получить опыт использования подобного уже реализованного объекта, объяснил Александр Авдеев. На данный момент идет подготовка к реконструкции аэропорта Семязино. Проектированием занимается компания «Ленаэропроект». Планируется, что уже в марте-апреле подрядчик «Автобан» выйдет на площадку. Основные работы должны