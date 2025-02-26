В Доме культуры молодежи прошел благотворительный концерт в рамках проекта «Музыка помогает». Событие организовано в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На сцене выступили более 140

В Доме культуры молодежи прошел благотворительный концерт в рамках проекта «Музыка помогает». Событие организовано в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На сцене выступили более 140 человек, в том числе с особенностями развития. Дети из инклюзивных организаций Владимирской области показывали театральные номера, танцевали и пели. Света Пичугина исполняла песню «Родина», которая стала для нее знаковой. С