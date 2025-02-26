Это могло поставить под угрозу здоровье пассажиров и сотрудников.

Проверка Приволжской транспортной прокуратуры выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в заведениях общественного питания на железнодорожном вокзале Коврова Владимирской области. Два предпринимателя не обеспечили должное соблюдение санитарных норм при использовании холодильного оборудования и стирке одежды для персонала.Это могло поставить под угрозу здоровье пассажиров и сотрудников.Прокурор города направил представления бизнесменам, после чего качество услуг было исправлено. Роспотребнадзор назначил предпринимателям штрафы. Напомним, ранее мы писали, что