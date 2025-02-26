На ситуацию пожаловались жители села Сновицы.

Во Владимирской области произошел повторный разлив канализации. На ситуацию пожаловались жители села Сновицы в Суздальском районе.Фотографии опубликовали в группе «Подслушано во Владимире». На протекающую трубу жалуются жильцы многоквартирных домов на улицах Центральная, Вознесенская и Речная.Люди жалуются на резкий запах в районе. Они передвигаются по лужам из сточных вод. Каждый раз во время протечек власти винят во всем непосредственно жителей, которые скидывают в канализацию непредназначенные для этого предметы. Но коммунальные ЧП повторяются регулярно.Жители Владимирской области страдают от ужасного запаха и дискомфортных условий.Напомним, что в Гусь-Хрустальном на станции сортировки мусора.